Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Ripartiremo più forti»

Filippo Inzaghi è intervenuto nella sala stampa del “Renzo Barbera” al termine della semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro, che ha sancito l’eliminazione del Palermo dalla corsa promozione. Il tecnico rosanero, visibilmente emozionato dopo il successo per 2-0 che non è bastato a ribaltare il 3-0 dell’andata, ha parlato a lungo del rapporto con la piazza, della stagione appena conclusa e del futuro del progetto Palermo.

«La squadra è stata fantastica. Questa serata me la porterò nel cuore per sempre», ha dichiarato Inzaghi dalla sala stampa del Barbera. «Quello che è successo stasera è da stadio inglese. Il pubblico ci ha dato un affetto straordinario».





L’allenatore del Palermo ha voluto sottolineare il valore della prestazione offerta contro il Catanzaro: «Meritavamo di vincere almeno 3-0. I tifosi sono da Champions League e questa squadra sta crescendo tantissimo a livello di società e ambiente». Inzaghi ha poi ricordato anche il cammino stagionale dei rosanero: «72 punti sono tantissimi, nove volte su dieci bastano per andare in Serie A. I ragazzi avrebbero meritato di giocarsi la finale».

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha confermato con decisione la volontà di restare sulla panchina rosanero: «Per me il Palermo vale il Real Madrid. Se mi chiamasse il Real Madrid non ci andrei». Una frase forte, pronunciata nella sala stampa del Barbera, che ha acceso immediatamente l’entusiasmo dei tifosi presenti all’esterno dello stadio.

Inzaghi ha poi spiegato il forte legame costruito con l’ambiente palermitano: «Questo è un pubblico favoloso, di grande intelligenza. La mia famiglia sta bene qui, tutti credono in me. Quando un allenatore sente questo non va via. Andrò via solo quando si stuferanno di me».

L’allenatore rosanero ha parlato anche della crescita della squadra durante l’anno: «Adesso ho le idee più chiare rispetto al primo giorno di ritiro. La base da cui ripartire sono quelle 34-35 partite che abbiamo fatto bene. Cercheremo di migliorare dove siamo mancati».

Dalla sala stampa del Renzo Barbera, Inzaghi ha poi rilanciato le ambizioni in vista della prossima stagione: «Ripartiremo da luglio ancora più carichi. Voglio regalare a questa gente quello che mi ha dato quest’anno. Con questa base, questo spirito e una società così forte alle spalle, prima o poi arriveremo dove meritiamo».

Infine, il tecnico del Palermo ha chiuso tornando sulle emozioni vissute dopo il triplice fischio: «Quello che è successo stasera capita solo negli stadi inglesi. Dopo una sconfitta ricevere questi applausi è qualcosa di straordinario. Queste emozioni saranno benzina per il prossimo anno».