Palermo-Catanzaro, tensione al Barbera: scoppia una rissa in tribuna durante la Semifinale Playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 225710

Momenti di forte tensione durante Palermo-Catanzaro al “Renzo Barbera”. Nel corso della semifinale playoff di Serie B sarebbe scoppiata una rissa in tribuna che avrebbe coinvolto diversi presenti nell’area riservata alle autorità e ai dirigenti.

Secondo le prime indiscrezioni emerse nelle ultime ore, tra le persone coinvolte ci sarebbe anche il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito. Al momento, però, la dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara e si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali per ricostruire quanto avvenuto.


L’episodio sarebbe avvenuto durante le fasi più calde della partita, in un clima già particolarmente teso per l’importanza della sfida e per il finale ad alta intensità vissuto al Barbera.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto e sull’eventuale intervento delle forze dell’ordine o degli steward presenti all’interno dello stadio.

Altre notizie

Palermo Catanzaro gol (3)

Palermo-Catanzaro, gli highlights della semifinale playoff: dal gol lampo di Pohjanpalo alla rete di Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 234158

Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
cd2dfb8a-421b-4618-8200-6c86d735062b

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Ripartiremo più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231418

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Resto qui, non andrei neanche al Real Madrid: ci riproveremo il prossimo anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231033

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna al Barbera: coinvolti Polito e i familiari di Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
15d34c97-a47a-4946-a672-c8cf1223fbff

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Aquilani: «Abbiamo fatto un’impresa»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
2bff97cf-fc4b-41cb-9885-a9ad8fef0294

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Bani: «Abbiamo un grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo catanzaro (2)

Palermo-Catanzaro 2-0: le pagelle del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Catanzaro gol (3)

Palermo-Catanzaro 2-0, Rui Modesto firma il finale da brividi: rosanero eliminati

Katia Virzì Maggio 20, 2026
Palermo Catanzaro gol (4)

Palermo-Catanzaro, Barbera sold out: oltre 33 mila spettatori per la semifinale playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 193052

Palermo-Catanzaro, il toccante omaggio del Catanzaro ad Alessia La Rosa al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
e1cee9c5-97a8-4339-b1d0-83d838cff567

Palermo-Catanzaro, inaugurato al Barbera il murales dedicato ad Alessia e Joshua

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro gol (3)

Palermo-Catanzaro, gli highlights della semifinale playoff: dal gol lampo di Pohjanpalo alla rete di Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 234158

Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
cd2dfb8a-421b-4618-8200-6c86d735062b

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Ripartiremo più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231418

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Resto qui, non andrei neanche al Real Madrid: ci riproveremo il prossimo anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231033

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna al Barbera: coinvolti Polito e i familiari di Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026