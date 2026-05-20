Palermo-Catanzaro, tensione al Barbera: scoppia una rissa in tribuna durante la Semifinale Playoff

Momenti di forte tensione durante Palermo-Catanzaro al “Renzo Barbera”. Nel corso della semifinale playoff di Serie B sarebbe scoppiata una rissa in tribuna che avrebbe coinvolto diversi presenti nell’area riservata alle autorità e ai dirigenti.

Secondo le prime indiscrezioni emerse nelle ultime ore, tra le persone coinvolte ci sarebbe anche il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito. Al momento, però, la dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara e si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali per ricostruire quanto avvenuto.





L’episodio sarebbe avvenuto durante le fasi più calde della partita, in un clima già particolarmente teso per l’importanza della sfida e per il finale ad alta intensità vissuto al Barbera.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto e sull’eventuale intervento delle forze dell’ordine o degli steward presenti all’interno dello stadio.