Palermo-Catanzaro: fuochi d’artificio sotto l’albergo dei calabresi

Clima rovente a Palermo nelle ore che precedono la semifinale playoff di ritorno contro il Catanzaro. Nella notte, infatti, si è verificato un episodio sgradevole nei pressi dell’hotel che ospita la squadra calabrese, dove alcuni tifosi rosanero hanno fatto esplodere fuochi d’artificio nel tentativo di disturbare il sonno dei giocatori giallorossi alla vigilia della sfida del “Renzo Barbera”.

L’episodio si è verificato a poche ore dalla partita che vale l’accesso alla finale playoff di Serie B. Secondo le prime ricostruzioni, il rumore provocato dai botti avrebbe interrotto la quiete notturna nella zona dell’albergo scelto dal Catanzaro per il ritiro pre gara.





Un gesto che ha inevitabilmente acceso ulteriormente la tensione attorno a una partita già sentitissima in città dopo il pesante 3-0 maturato nella gara d’andata al “Ceravolo”. Palermo vive ore di grande attesa e il Barbera si prepara ad accogliere oltre 30 mila tifosi rosanero per tentare una rimonta che avrebbe del clamoroso.

Non risultano particolari conseguenze dopo l’accaduto, ma l’episodio contribuisce ad aumentare il clima infuocato che accompagna una delle sfide più importanti della stagione per entrambe le squadre.