Mantova, occhi su Gatti per il dopo Rinaudo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
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Dopo l’interruzione del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il collaboratore Erjon Bogdani, il Mantova è alla ricerca di un nuovo ds, in vista del prossimo campionato di Serie B.

Come riportato dal noto giornalista Michele Criscitiello, il favorito al momento è Fabio Gatti, attualmente in forze all’Atalanta U23. Il ds in questi anni ha sforzato talenti interessanti e rappresenta un profilo in linea con la strada che vogliono intraprendere i biancorossi. I contatti tra le parti sono in corso.


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