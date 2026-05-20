Cesena, Andrea Mancini candidato numero uno per il ruolo di ds

In vista della prossima stagione, il Cesena è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo ed ha trovato il il suo nuovo candidato numero uno per il ruolo.

Infatti, secondo quanto riportato da “Corriere Romagna”, dopo l’ultimo giro di consultazioni il profilo in pole position sarebbe quello di Andrea Mancini, che ha superato Sergio Floccari ed è raccogliere l’eredità di Filippo Fusco.





La posizione di Floccari è stata momentaneamente congelata, un chiaro segnale di come le preferenze del Cesena si siano spostate con decisione verso Mancini. Il tempo stringe ed entro la fine del mese si capirà chi sarà il nuovo ds dei bianconeri.