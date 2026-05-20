Cesena, Andrea Mancini candidato numero uno per il ruolo di ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
678fbce0203b3.r_d.512-298-21094

In vista della prossima stagione, il Cesena è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo ed ha trovato il il suo nuovo candidato numero uno per il ruolo.

Infatti, secondo quanto riportato da “Corriere Romagna”,  dopo l’ultimo giro di consultazioni il profilo in pole position sarebbe quello di Andrea Mancini, che ha superato Sergio Floccari ed è raccogliere l’eredità di Filippo Fusco.


La posizione di Floccari è stata momentaneamente congelata, un chiaro segnale di come le preferenze del Cesena si siano spostate con decisione verso Mancini. Il tempo stringe ed entro la fine del mese si capirà chi sarà il nuovo ds dei bianconeri.

Altre notizie

la penna

Serie B, ritorno dei playout affidato a La Penna

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Venezia, Sporting Lisbona in chiusura per Doumbia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Juve Stabia, Abate: «Sognavo una finale col Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo catanzaro 3-2 (130)

Gazzetta del Sud: “Catanzaro a Palermo. Alesi-Di Francesco è l’unico dubbio di formazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
aquilani

Corriere dello Sport: “Catanzaro a Palermo, si ferma la città: chiudono anche le attività commerciali”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Zauli

Palermo-Catanzaro, Zauli crede nella rimonta: «Serve la partita perfetta, ma è ancora tutto aperto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Monza in finale playoff di Serie B. Bianco: «Catanzaro o Palermo? Squadre completamente diverse»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
cassano_antonio-6

Cassano si scaglia ancora contro Filippo Inzaghi a Viva El Futbol: «Osannato per amicizia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Screenshot 2026-05-19 215850

Playoff Serie B: Cutrone manda il Monza in finale, Juve Stabia battuta 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Olzer

Pescara, il Modena ci prova per Olzer: in uscita anche Di Nardo, Letizia e Faraoni

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Frosinone, Alvini: «Abbiamo vinto la Serie B meritatamente»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Screenshot 2026-05-19 205710

Playoff Serie B: pari a reti bianche tra Monza e Juve Stabia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026

Ultimissime

678fbce0203b3.r_d.512-298-21094

Cesena, Andrea Mancini candidato numero uno per il ruolo di ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
la penna

Serie B, ritorno dei playout affidato a La Penna

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Venezia, Sporting Lisbona in chiusura per Doumbia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo cesena 2-0 (107) inzaghi

Palermo-Catanzaro: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (79) alessia

Palermo-Catanzaro, coreografia speciale per Alessia: “Diamogli l’ultimo saluto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026