Playoff Serie B: pari a reti bianche tra Monza e Juve Stabia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Un primo tempo equilibrato quello tra Monza e Juve Stabia, impegnate nel match valido per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Prima frazione di gioco di studio tra le due squadre, che avvertono tutta l’importanza di questa gara.

Iniziano meglio l’incontro i brianzoli, che al 2′ hanno subito la prima occasione per sbloccare il risultato con un colpo di testa di Colpani che termina di poco a lato. Dieci minuti i padroni di casa firmano la rete del vantaggio grazie al tap-in vincente di Dany Mota: l’arbitro annulla però il gol per posizione di fuorigioco.


Poche occasioni per le vespe, che chiudono il primo tempo con zero tiri in porta. Dopo il pareggio casalingo della gara d’andata, nella ripresa la Juve Stabia è chiamata alla vittoria per accedere al prossimo turno. La qualificazione alla finale si deciderà dunque nei secondi 45 minuti.

 

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