Empoli, Caserta verso la conferma: incontro decisivo in programma

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
palermo bari serie b 2-0 (46) caserta

L’Empoli lavora già alla prossima stagione dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata grazie al pareggio contro il Monza. Tra i temi principali in casa azzurra c’è il futuro della panchina, con Fabio Caserta che appare sempre più vicino alla permanenza.

Nonostante le voci circolate nelle ultime settimane, il tecnico resta il favorito per guidare l’Empoli anche nel prossimo campionato di Serie B. Caserta, infatti, è riuscito a raggiungere l’obiettivo salvezza in una stagione particolarmente complicata, convincendo la dirigenza a puntare sulla continuità.

Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli, al termine della pausa è previsto un incontro tra società e allenatore per fare il punto della situazione e programmare il futuro. Sullo sfondo resta l’ipotesi di un cambio in panchina, ma al momento la conferma dell’attuale tecnico sembra la soluzione più probabile.


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