Palermo, ultima chiamata per la A: questa sera la carica dei tifosi all’NH Hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Domani il Palermo si gioca l’ultima possibilità di promozione in Serie A, in una partita che si preannuncia tutt’altro che semplice. La gara di andata, giocata al Catanzaro, si era conclusa con un deludente 3-0 per i calabresi, mettendo la squadra di Filippo Inzaghi davanti a una vera impresa da compiere.

Nonostante la delusione, i tifosi rosanero non intendono abbandonare la squadra e daranno già oggi un segnale chiaro: una grande mobilitazione è prevista davanti all’NH Hotel che ospita il ritiro pre-gara della squadra. L’atmosfera sarà quella di una vera e propria carica emotiva, con i sostenitori pronti a incitare i propri beniamini e a spingerli a cercare una rimonta storica.

Domani, al fischio d’inizio, la squadra di Inzaghi avrà il compito di trasformare il tifo e l’entusiasmo in una prestazione concreta, cercando di ribaltare il risultato e conquistare la tanto agognata promozione in massima serie.


L’appuntamento è quindi già stasera, con i tifosi pronti a sostenere il Palermo fino all’ultimo minuto, dimostrando che la passione e la fedeltà rosanero non conoscono sconfitte.

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