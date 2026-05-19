Gazzetta dello Sport: “Palermo, il 3-0 brucia. La spinta dei 30 mila per fare un miracolo”

La pesante sconfitta del “Ceravolo” ha lasciato ferite profonde nell’ambiente rosanero. Nel focus firmato da Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport, viene raccontato il clima che si respira a Palermo dopo il 3-0 subito contro il Catanzaro nella semifinale d’andata playoff di Serie B: tra rabbia, delusione e una speranza che, nonostante tutto, continua a resistere.

Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il contraccolpo emotivo della sconfitta è stato fortissimo in città. Il Palermo, reduce da mesi vissuti in un clima di entusiasmo e fiducia, ha improvvisamente visto incrinarsi il rapporto emotivo con una tifoseria che aveva già risposto presente acquistando oltre 28mila biglietti per il ritorno del “Renzo Barbera”.





Nel focus della Gazzetta dello Sport, Vitale racconta anche la reazione durissima del popolo rosanero sui social. Alcuni tifosi hanno rimesso in vendita i tagliandi acquistati per la gara di ritorno, altri hanno addirittura pubblicato immagini dei biglietti strappati dopo la disfatta del “Ceravolo”. Segnali evidenti della frustrazione accumulata dopo una prestazione che ha spento, almeno temporaneamente, i sogni di Serie A.

Nonostante tutto, però, la città prova ancora ad aggrapparsi alla speranza. Per la Gazzetta dello Sport, la parola che accompagna l’attesa di Palermo-Catanzaro è una sola: impresa. Nessuna squadra nella storia dei playoff di Serie B è mai riuscita a rimontare tre gol di svantaggio, ma il Palermo proverà comunque a inseguire qualcosa che avrebbe del clamoroso.

Fabrizio Vitale, nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come il primo a crederci continui a essere Filippo Inzaghi. Dopo aver ammesso apertamente tutti gli errori commessi nella gara d’andata, il tecnico rosanero sta lavorando per costruire un Palermo diverso sotto ogni aspetto rispetto a quello visto a Catanzaro.

Nel focus della Gazzetta dello Sport, vengono evidenziati anche i possibili cambi di formazione: il rientro di Bani al centro della difesa appare ormai molto probabile, mentre Rui Modesto e Johnsen potrebbero partire dal primo minuto per aumentare intensità e pericolosità offensiva fin dalle battute iniziali.

Per Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, serviranno soprattutto nervi saldi e una reazione mentale forte per tentare di riaprire la semifinale playoff di Serie B. Il “Barbera”, intanto, resta pronto a fare la propria parte: oltre 30mila tifosi sono attesi sugli spalti per provare a spingere il Palermo verso una rimonta che entrerebbe nella storia.