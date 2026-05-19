Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso c’è in gioco pure l’onore. Poi si faranno i conti”

Per il Palermo, nella semifinale di ritorno contro il Catanzaro, non c’è in gioco soltanto la qualificazione alla finale playoff di Serie B, ma anche l’orgoglio. Dopo la pesante sconfitta del “Ceravolo”, ai rosanero viene chiesto soprattutto un atteggiamento diverso, fatto di intensità, carattere e voglia di lottare. Anche se la rimonta appare complicatissima, ciò che conta sarà evitare un’altra prestazione deludente come quella dell’andata. Solo così la squadra potrà riconquistare il proprio pubblico prima di tirare le somme definitive sulla stagione.

La pesante sconfitta del “Ceravolo” continua a lasciare ferite profonde nell’ambiente rosanero. Nel suo editoriale sul Giornale di Sicilia, Luigi Butera analizza il crollo del Palermo contro il Catanzaro nella semifinale d’andata playoff di Serie B, parlando apertamente di tradimento nei confronti dei tifosi.

Nel focus firmato da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, il 3-0 subito contro il Catanzaro viene definito uno choc difficile da assorbire: «Il Palermo è riuscito a rovinare quanto di buono aveva costruito in questa stagione in soli novanta minuti».





Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, la prestazione offerta al “Ceravolo” rappresenta «il tradimento peggiore» nei confronti di quei tifosi che durante tutta la stagione hanno seguito la squadra ovunque, tra trasferte e sostegno costante al “Barbera”.

Nel duro commento pubblicato dal Giornale di Sicilia, Butera evidenzia soprattutto l’atteggiamento completamente diverso mostrato dalle due squadre: «I calabresi hanno giocato con il sangue agli occhi sin dal primo secondo, il Palermo non l’ha mai fatto».

Per Luigi Butera, nel suo editoriale sul Giornale di Sicilia, il problema non è stato soltanto tecnico o tattico, ma soprattutto mentale: «Il Palermo è affondato miseramente, finendo in pieno stato confusionale. Come se fosse svuotato e privo di energie fisiche e mentali».

Il giornalista del Giornale di Sicilia sottolinea anche come le dichiarazioni della vigilia di Filippo Inzaghi si siano trasformate in un boomerang dopo la prestazione del “Ceravolo”.

Adesso, secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, nella semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro non ci sarà in palio soltanto la qualificazione: «In questa partita non c’è in gioco solo il risultato, ma anche l’onore».

Nel finale del suo editoriale sul Giornale di Sicilia, Butera indica anche la strada che il Palermo dovrà seguire per provare a riconquistare il proprio pubblico: «Il Palermo ha un solo modo per salvarlo: giocare come ha fatto il Catanzaro».

Per Luigi Butera, anche qualora la rimonta non dovesse concretizzarsi, ciò che i tifosi chiedono alla squadra è soprattutto una reazione d’orgoglio dopo la disfatta dell’andata: «Almeno la gente non si sentirà tradita come è successo domenica sera».