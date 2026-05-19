Giornale di Sicilia: “Palermo, contro il Catanzaro Inzaghi cambia uomini e modulo”

Il Palermo prepara la semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro con l’obiettivo di cancellare la pesante sconfitta del “Ceravolo” e tentare una rimonta che avrebbe del clamoroso. Nel focus firmato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, si analizzano le possibili mosse di Filippo Inzaghi in vista della sfida del “Renzo Barbera”.

Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero starebbe valutando cambi importanti sia negli interpreti che nell’assetto tattico dopo il netto 3-0 subito in Calabria: «Squadra che vince non si cambia, ma squadra che perde (e anche nettamente) probabilmente sì».





Nel focus del Giornale di Sicilia, Orifici sottolinea come alcuni elementi scesi in campo al “Ceravolo” non abbiano dato le garanzie attese. In particolare Peda e Magnani, protagonisti di una serata molto complicata nella difesa rosanero: «Peda e Magnani non hanno offerto garanzie in una difesa che solitamente è stata un punto di forza in stagione e che al Ceravolo improvvisamente ha fatto acqua da tutte le parti».

Per il Giornale di Sicilia, il ritorno di Bani al centro della difesa potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il Palermo. Salvatore Orifici evidenzia infatti come l’assenza del capitano abbia inciso enormemente nella semifinale d’andata playoff di Serie B: «L’importanza di un elemento come lui al centro della difesa è lampante e a Catanzaro la sua assenza è stata a dir poco determinante».

Sempre secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi starebbe pensando anche a Rui Modesto dal primo minuto sulla corsia destra. L’esterno angolano, nonostante la serata negativa del Palermo al “Ceravolo”, è stato uno dei pochi a creare pericoli, colpendo anche una traversa nel finale.

Nel focus pubblicato dal Giornale di Sicilia, salgono inoltre le quotazioni di Johnsen per una maglia da titolare al posto di Le Douaron, uscito malconcio dalla gara d’andata contro il Catanzaro. Orifici ricorda anche come l’unico gol stagionale del norvegese sia arrivato proprio al “Barbera” contro i giallorossi.

Salvatore Orifici, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, ipotizza anche un possibile cambio modulo per il Palermo. Oltre al classico 3-4-2-1, Inzaghi starebbe infatti valutando un più offensivo 4-2-3-1, con Bani e Ceccaroni coppia centrale difensiva, Pierozzi e Augello terzini e un tridente alle spalle di Pohjanpalo composto da Johnsen, Palumbo e Rui Modesto.

Per il Giornale di Sicilia, però, oltre agli aspetti tattici servirà soprattutto un atteggiamento completamente diverso rispetto alla gara del “Ceravolo”: «Domani serviranno un atteggiamento e una determinazione diversi: le uniche vere armi per tentare l’impresa».