Repubblica: “Scatta la missione Bani. Corsa contro il tempo per averlo a disposizione”

Il Palermo prova a rialzarsi dopo il pesantissimo 3-0 incassato al “Ceravolo” contro il Catanzaro nella semifinale d’andata playoff di Serie B. Come racconta Repubblica Palermo, la squadra di Filippo Inzaghi è tornata subito in campo per preparare la sfida di ritorno del “Renzo Barbera”, dove servirà una vera impresa per ribaltare il risultato.

Nel focus pubblicato da Repubblica Palermo, l’attenzione è concentrata soprattutto sulle condizioni di Mattia Bani. L’assenza del capitano nella gara d’andata si è fatta sentire pesantemente, con la difesa rosanero apparsa fragile e lontanissima dalla solidità mostrata durante gran parte della stagione.





Secondo Repubblica Palermo, i gol subiti contro il Catanzaro hanno evidenziato tutti i problemi di un reparto che, senza Bani, ha perso sicurezza e leadership. Proprio per questo motivo il difensore viene monitorato costantemente dallo staff medico in vista della semifinale di ritorno playoff di Serie B.

Come sottolinea Repubblica Palermo, Bani era stato escluso dalla trasferta del “Ceravolo” per condizioni fisiche non ottimali, ma nella sfida del “Barbera” il Palermo si giocherà tutto e il capitano dovrebbe stringere i denti per essere a disposizione di Inzaghi.

Attenzione anche alle condizioni di Palumbo, altro giocatore non al meglio. Il centrocampista rosanero, però, ha disputato l’intera gara contro il Catanzaro e, secondo Repubblica Palermo, la sua prestazione sottotono non sarebbe stata strettamente collegata al problema fisico accusato nei giorni precedenti.

Nonostante la durissima sconfitta dell’andata, prosegue intanto la corsa al biglietto per Palermo-Catanzaro. Repubblica Palermo evidenzia come il “Renzo Barbera” viaggi verso quota 30mila spettatori, con il pubblico rosanero pronto a sostenere la squadra nel tentativo di completare una rimonta che avrebbe del clamoroso.

Il quotidiano ricorda anche che Palermo-Catanzaro sarà diretta da Marcenaro della sezione di Genova, arbitro che ha già incrociato più volte i rosanero in carriera, compreso il derby vinto a Catania nel 2021 grazie al gol di Santana.

Infine, Repubblica Palermo sottolinea come il giudice sportivo abbia messo in diffida Ranocchia e Augello dopo le ammonizioni rimediate al “Ceravolo”. Ma in questo momento, per il Palermo, conta soltanto una cosa: battere il Catanzaro con tre gol di scarto per continuare a inseguire il sogno Serie A.