Palermo: seduta pomeridiana a Torretta per i rosanero. Il report
Il Palermo ha reso noto il report dell’allenamento odierno in vista della delicata sfida casalinga contro il Catanzaro. La squadra guidata da Filippo Inzaghi è tornata al lavoro questo pomeriggio presso il centro sportivo di Torretta per preparare al meglio il match di ritorno.
Per i calciatori scesi in campo ieri nella trasferta contro la formazione calabrese è stata prevista una seduta di scarico, finalizzata al recupero fisico dopo le fatiche della gara.
Il resto del gruppo, invece, ha svolto una sessione più intensa: dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno effettuato esercitazioni basate sui cambi di direzione, per poi concludere la seduta con partite a tema 4 contro 4.
Prosegue dunque la preparazione del Palermo, chiamato a ritrovare energie fisiche e mentali per tentare la rimonta davanti al pubblico del Barbera.