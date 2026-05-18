Palermo: seduta pomeridiana a Torretta per i rosanero. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
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Il Palermo ha reso noto il report dell’allenamento odierno in vista della delicata sfida casalinga contro il Catanzaro. La squadra guidata da Filippo Inzaghi è tornata al lavoro questo pomeriggio presso il centro sportivo di Torretta per preparare al meglio il match di ritorno.

Per i calciatori scesi in campo ieri nella trasferta contro la formazione calabrese è stata prevista una seduta di scarico, finalizzata al recupero fisico dopo le fatiche della gara.


Il resto del gruppo, invece, ha svolto una sessione più intensa: dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno effettuato esercitazioni basate sui cambi di direzione, per poi concludere la seduta con partite a tema 4 contro 4.

Prosegue dunque la preparazione del Palermo, chiamato a ritrovare energie fisiche e mentali per tentare la rimonta davanti al pubblico del Barbera.

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