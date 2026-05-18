Calciomercato Venezia, domani summit con lo Sporting per Doumbia

Il futuro di Issa Doumbia potrebbe decidersi nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è in programma per domani un incontro tra la dirigenza dello Sporting CP e quella del Venezia per discutere il trasferimento del centrocampista classe 2003.

Il club portoghese vuole accelerare per anticipare la concorrenza, con diversi club italiani – tra cui la Juventus – che seguono con attenzione l’evolversi della situazione. La trattativa si starebbe sviluppando su una base di circa 20 milioni di euro, bonus inclusi.





Doumbia è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione che ha riportato il Venezia in Serie A. In 37 presenze ha messo a segno 8 reti e servito 6 assist, confermandosi come uno dei centrocampisti più promettenti del panorama italiano.

Il talento originario di Treviglio ha inoltre già collezionato tre presenze con l’Italia U21, aumentando ulteriormente il suo appeal sul mercato internazionale. La giornata di domani potrebbe dunque rivelarsi decisiva per capire se il suo futuro sarà in Portogallo o se altri club proveranno l’affondo finale.