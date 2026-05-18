Venezia, lo Sporting Lisbona ci prova per Doumbia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Dopo la grande stagione del Venezia, culminata con la vittoria del campionato e la promozione in Serie A, Issa Doumbia ha attirato l’attenzione dello Sporting Lisbona, che vuole chiudere per il centrocampista.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sono ore caldissime per il futuro di Doumbia. Nella giornata di domani, infatti, i portoghesi incontreranno la dirigenza del Venezia. Lo Sporting vuole avanzare verso la chiusura della trattativa, con una cifra che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro bonus esclusi


 

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