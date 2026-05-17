Gazzetta del Sud: “Ceravolo verso il record stagionale: Catanzaro-Palermo da oltre 13mila spettatori”

Sarà un “Ceravolo” vestito interamente di giallorosso ad accompagnare la semifinale playoff tra Catanzaro e Palermo. Come sottolinea la Gazzetta del Sud, il tutto esaurito è ormai praticamente realtà, con la possibilità che in mattinata vengano rimessi in vendita gli ultimi posti rimasti disponibili tra quote non utilizzate da sponsor e abbonati.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, sono già stati staccati 12.034 biglietti e nelle prossime ore si potrebbe arrivare a sfondare quota 13mila presenze. Sarebbe il nuovo record stagionale per il Catanzaro, superando i 12.406 spettatori registrati nella sfida contro il Cesena e i 12.125 della gara inaugurale contro il Südtirol.





La Gazzetta del Sud evidenzia anche come il colpo d’occhio sarà completamente giallorosso a causa del divieto di trasferta imposto ai tifosi del Palermo. Una decisione che ha lasciato amarezza anche ad Alberto Aquilani: «Spiace sia per loro che per i nostri che non potranno andare a Palermo», ha commentato il tecnico del Catanzaro.

L’atmosfera del “Ceravolo”, dunque, si preannuncia caldissima per una sfida che vale un pezzo importante di Serie A. Il Catanzaro punta sull’entusiasmo del proprio pubblico per provare a mettere in difficoltà il Palermo di Inzaghi nella gara d’andata della semifinale playoff.