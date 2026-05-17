Playoff Serie B, Abate: «Gli episodi ci hanno penalizzato, ma a Monza andremo per vincere»

C’è amarezza, ma anche orgoglio e consapevolezza nelle parole di Ignazio Abate dopo il 2-2 tra Juve Stabia e Monza nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Il tecnico gialloblù analizza con lucidità una gara che la sua squadra aveva quasi messo in cassaforte prima della rimonta brianzola nel finale, ma allo stesso tempo guarda con fiducia alla sfida di ritorno.

Abate preferisce non soffermarsi troppo sugli episodi arbitrali e concentra l’attenzione soprattutto sulla prestazione offerta dalla sua squadra contro una delle grandi favorite per la promozione.





«Il calcio è fatto di episodi e dobbiamo accettarlo, abbiamo fatto quello che dovevamo e bisogna dare merito anche agli avversari. Noi stiamo bene sia fisicamente sia mentalmente, ci crediamo e anche tanto».

L’allenatore della Juve Stabia ribadisce come il doppio vantaggio sfumato lasci inevitabilmente del rammarico, ma senza cancellare quanto di buono mostrato dalla squadra.

«Non vincere dopo essere stati avanti per due gol fa male al morale, ma non mi piango addosso perché non fa parte del mio carattere. La squadra ha fatto un’ottima gara dimostrando di essere forte».

Abate sottolinea anche la qualità del percorso compiuto dalle Vespe durante questi playoff, insistendo sul fatto che il gruppo abbia dimostrato di poter competere contro qualsiasi avversario della categoria.

«La mia squadra ha dimostrato che può giocarsela con tutte. Noi abbiamo bisogno di crederci e di mettercela tutta: noi ci crediamo e andremo a Monza a fare la prestazione, poi si vedrà se passeremo».

Il tecnico stabiese chiarisce poi quale sarà l’atteggiamento della Juve Stabia nella gara di ritorno, escludendo qualsiasi approccio difensivo o attendista.

«Non andremo a Monza per speculare, ma per cercare di vincere. Voglio vedere una squadra spensierata, pronta a giocarsela a viso aperto. Sarà una partita completamente diversa da questa».

Abate guarda anche agli aspetti positivi emersi dalla semifinale del “Menti”, sottolineando la maturità mostrata dalla squadra nei momenti migliori della partita.

«A livello qualitativo siamo stati molto bravi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non possiamo minimizzare il risultato a causa della terza arbitrale: la prestazione dimostra che siamo una squadra forte».

Infine, il tecnico gialloblù dedica un pensiero speciale all’ambiente stabiese e al calore del pubblico, protagonista per tutta la serata.

«Aspettavo questo momento da tanto, questi numeri di pubblico li abbiamo nelle corde anche in campionato. Spero di andare a Monza con il supporto dei tanti tifosi di Castellammare».

La Juve Stabia esce dal “Menti” con il rimpianto per un successo sfumato, ma anche con la convinzione di poter ancora inseguire il sogno Serie A nella sfida decisiva del ritorno.