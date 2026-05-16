L’ex rosa Pastore rivela: «Fui vicino all’Inter, ma poi andai alla Roma»

Intervistato da Betsson Sport durante “Betsson.Sport Talks!”, Javier Pastore ha svelato un retroscena di mercato legato a un possibile trasferimento all’Inter negli anni del suo ritorno in Serie A.

«Sono stato vicino all’Inter. Dovevano vendere un giocatore per potermi prendere», ha raccontato l’ex fantasista argentino, spiegando poi come sia nata la scelta della Roma: «C’erano opzioni in Inghilterra e all’estero, ma mia moglie voleva tornare in Italia e anche io ero felice di ritrovare la Serie A. La Roma ha spinto subito per prendermi e alla fine abbiamo scelto Roma».





In Italia, Pastore ha vestito anche la maglia del Palermo, collezionando complessivamente 82 presenze, 16 gol e 16 assist in rosanero. Con la Roma, invece, il Flaco ha totalizzato 37 apparizioni con 4 reti e 3 assist.