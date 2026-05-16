Semifinale playoff Serie B, Catanzaro-Palermo: Inzaghi «Ho già un’idea su come sostituire Bani e Palumbo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
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Filippo Inzaghi mostra fiducia e ambizione alla vigilia della semifinale playoff contro il Catanzaro. Dal centro sportivo rosanero, il tecnico del Palermo ha parlato della crescita della squadra durante la stagione e della mentalità con cui affrontare la fase decisiva del campionato.

L’allenatore rosanero si è soffermato sulla maturità raggiunta dal gruppo:


«Noi tutti allenatori speriamo che la nostra squadra non sbagli nulla. Ma i ragazzi sono umani, se sbagli prendi gol. Sono contento della crescita esponenziale che la squadra ha avuto sul campo e con i tifosi. Ora però arriva la parte più importante e ci faremo trovare pronti».

Inzaghi ha poi fatto un paragone con le sue precedenti esperienze ai playoff, spiegando come il contesto attuale sia completamente diverso:

«Con la Reggina e il Venezia non partivo favorito, era già un sogno fare i playoff. Con il Palermo e con questi numeri voglio vincere a tutti i costi».

Infine, il tecnico rosanero ha confermato di avere già studiato eventuali alternative in caso di forfait di Bani o Palumbo:

«Ho già un’idea su come sostituire Bani e Palumbo. Non ho mai mandato in campo un giocatore non al 100%, è doveroso farlo per il rispetto del gruppo».

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