Semifinale playoff Serie B, Catanzaro-Palermo: Inzaghi «Alessia è stata una guerriera fino all’ultimo. Peda…»

Grande commozione nelle parole di Filippo Inzaghi alla vigilia della semifinale playoff contro il Catanzaro. Dal centro sportivo rosanero, il tecnico del Palermo è tornato a parlare della scomparsa della piccola tifosa Alessia La Rosa e dell’ondata di affetto arrivata da tutta Italia.

L’allenatore rosanero ha sottolineato il valore umano di quanto accaduto attorno alla storia della bambina:





«Quello che è successo per Alessia è speciale. Qualcosa che dovrebbe accompagnarci sempre. È una cosa innaturale che non dovrebbe mai succedere. Siamo vicini alla famiglia anche quando passerà tutto».

Inzaghi ha poi voluto allargare il pensiero anche a tutti gli altri bambini che stanno affrontando malattie simili:

«Oltre ad Alessia ci sono anche altri bambini che soffrono e nel nostro piccolo dobbiamo cercare di fare qualcosa».

Infine, il tecnico del Palermo ha ricordato il coraggio mostrato dalla piccola tifosa rosanero fino agli ultimi giorni della sua vita:

«Lei è stata una guerriera fino all’ultimo, sempre presente a vederci fino alla fine e questo mi mette i brividi».

Sul piano tecnico, Inzaghi ha poi confermato la fiducia nei propri uomini in vista della sfida del “Ceravolo”:

«Abbiamo tante frecce nel nostro arco. Peda giocherà sicuro, è un giocatore forte e in queste partite è fondamentale».