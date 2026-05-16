Semifinale playoff Serie B, Catanzaro-Palermo: Inzaghi «Pensiamo di giocare 4 partite in 20 giorni. Non faremo nessun richiamo di preparazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
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Filippo Inzaghi continua a trasmettere fiducia e convinzione alla vigilia della semifinale playoff contro il Catanzaro. Dal centro sportivo rosanero, il tecnico del Palermo ha parlato della condizione fisica della squadra, della gestione delle energie e dell’importanza dell’intero gruppo in una fase decisiva della stagione.

L’allenatore rosanero ha evidenziato la necessità di avere tutta la rosa pronta nel possibile percorso playoff:


«Pensiamo di giocare 4 partite in 20 giorni. Non faremo nessun richiamo di preparazione. Siamo sempre andati forti e la squadra sta bene. Abbiamo bisogno di tutti e 24 al massimo livello. Tutti hanno dato il loro apporto e sono sicuro che insieme al nostro pubblico riusciremo a regalarci questo sogno. Siamo consapevoli della nostra forza e proveremo a metterla in campo».

Inzaghi ha poi sottolineato come la continuità mostrata durante la stagione rappresenti una delle principali certezze del Palermo:

«Speriamo di giocare 4 partite: la nostra sicurezza è ciò che abbiamo fatto finora. Siamo andati forti senza cali. La squadra sta bene. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori. L’anno scorso la Cremonese aveva tanti difensori squalificati. Abbiamo bisogno di tutti allo stesso livello».

Il tecnico rosanero ha quindi ribadito la fiducia nel gruppo e nella spinta del “Barbera”:

«Sono sicuro che con il nostro pubblico potremo regalarci questo sogno: siamo consapevoli della nostra forza».

Infine, Inzaghi ha parlato della semifinale contro il Catanzaro, spiegando come la gara del “Ceravolo” sarà completamente diversa rispetto all’ultimo confronto di campionato:

«È una partita che vale sicuramente di più di quella giocata giorni fa. Abbiamo cercato di vincerla e ci siamo riusciti ma sarà una partita diversa. Sappiamo che troveremo un ambiente caldo. I miei sono in grande forma e sono molto tranquillo».

E ancora:

«È una partita che vale sicuramente di più di quella dell’1 maggio. Sarà completamente diversa: giocheremo in un ambiente caldo. Io vedo i miei ragazzi vogliosi e in grande forma».

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