Semifinale playoff Serie B, Catanzaro-Palermo: Inzaghi «Feliciani è una garanzia per partite così»
Filippo Inzaghi tiene alta la concentrazione del Palermo alla vigilia della semifinale playoff contro il Catanzaro. Dal centro sportivo rosanero, il tecnico ha parlato dell’arbitraggio affidato a Ermanno Feliciani, dello stato mentale della squadra dopo i giorni di dolore per Alessia La Rosa e dell’approccio con cui affrontare il match del “Ceravolo”.
L’allenatore rosanero ha innanzitutto commentato la designazione arbitrale:
«Feliciani è una garanzia per partite come queste. Ho un ottimo rapporto con lui, ha arbitrato tante gare di Serie A. Sarà una partita piena di tensione ma lasciamolo tranquillo: noi dobbiamo pensare a fare una grande gara».
Inzaghi si è poi soffermato sul forte coinvolgimento emotivo vissuto dalla squadra negli ultimi giorni dopo la scomparsa della piccola tifosa rosanero Alessia La Rosa:
«La squadra ha partecipato a tutto ciò che riguardava Alessia. Queste cose ai bambini non dovrebbero succedere, purtroppo la vita va avanti. Avremo da regalarle il nostro sogno, lei l’avrebbe voluto a tutti i costi».
Infine, il tecnico del Palermo ha spiegato come la squadra dovrà affrontare la doppia sfida playoff senza fare calcoli legati al vantaggio della classifica:
«I valori visti in campionato devono avere un peso anche ai playoff. Però non possiamo pensare più in là della partita di domani: dobbiamo imporre il nostro gioco e vincere. Il nostro obiettivo è chiudere i giochi domani, ma sappiamo di avere un altro jolly in tasca. Mercoledì ancora non esiste per me: pensiamo soltanto a domani».