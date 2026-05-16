Semifinale playoff Serie B, Catanzaro-Palermo: Inzaghi «Feliciani è una garanzia per partite così»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
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Filippo Inzaghi tiene alta la concentrazione del Palermo alla vigilia della semifinale playoff contro il Catanzaro. Dal centro sportivo rosanero, il tecnico ha parlato dell’arbitraggio affidato a Ermanno Feliciani, dello stato mentale della squadra dopo i giorni di dolore per Alessia La Rosa e dell’approccio con cui affrontare il match del “Ceravolo”.

L’allenatore rosanero ha innanzitutto commentato la designazione arbitrale:


«Feliciani è una garanzia per partite come queste. Ho un ottimo rapporto con lui, ha arbitrato tante gare di Serie A. Sarà una partita piena di tensione ma lasciamolo tranquillo: noi dobbiamo pensare a fare una grande gara».

Inzaghi si è poi soffermato sul forte coinvolgimento emotivo vissuto dalla squadra negli ultimi giorni dopo la scomparsa della piccola tifosa rosanero Alessia La Rosa:

«La squadra ha partecipato a tutto ciò che riguardava Alessia. Queste cose ai bambini non dovrebbero succedere, purtroppo la vita va avanti. Avremo da regalarle il nostro sogno, lei l’avrebbe voluto a tutti i costi».

Infine, il tecnico del Palermo ha spiegato come la squadra dovrà affrontare la doppia sfida playoff senza fare calcoli legati al vantaggio della classifica:

«I valori visti in campionato devono avere un peso anche ai playoff. Però non possiamo pensare più in là della partita di domani: dobbiamo imporre il nostro gioco e vincere. Il nostro obiettivo è chiudere i giochi domani, ma sappiamo di avere un altro jolly in tasca. Mercoledì ancora non esiste per me: pensiamo soltanto a domani».

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