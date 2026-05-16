Semifinale playoff Serie B, Catanzaro-Palermo: Inzaghi «Vorremmo dedicare il nostro sogno ad Alessia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
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Vigilia intensa e carica di emozioni in casa Palermo. Dal centro sportivo rosanero, Filippo Inzaghi ha presentato la semifinale playoff d’andata contro il Catanzaro soffermandosi sia sul momento emotivo vissuto dalla squadra dopo la scomparsa della piccola Alessia La Rosa, sia sulle condizioni di Bani e Palumbo.

L’allenatore del Palermo ha voluto innanzitutto ricordare la giovane tifosa rosanero scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia:


«Sono stati giorni particolari e tristi. È stato bello vedere quello che ha fatto tutta Italia per Alessia. Mi auguro che la nostra squadra riesca a dedicarle il nostro sogno».

Inzaghi ha poi aggiornato sulle condizioni fisiche di Mattia Bani e Antonio Palumbo, entrambi alle prese con alcuni problemi fisici alla vigilia della sfida del “Ceravolo”:

«Bani e Palumbo hanno avuto dei problemi, il momento decisivo sarà domattina per la rifinitura: se qualcuno non è al 100% non gioca. Sono fondamentali ma abbiamo una rosa così profonda che mi permette di non rischiare nulla».

Il tecnico rosanero ha quindi ribadito la volontà di non forzare alcun recupero in vista di una doppia sfida che si giocherà nell’arco di pochi giorni.

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