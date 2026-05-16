Gazzetta del Sud: “Catanzaro, Iemmello c’è. Piccolo allarme Pompetti”

Il Catanzaro si prepara alla semifinale d’andata playoff contro il Palermo con una sola vera incognita e una certezza sempre più forte: il ritorno dal primo minuto del capitano Pietro Iemmello. Come racconta la Gazzetta del Sud, Aquilani è pronto ad affidarsi nuovamente al suo leader offensivo nella sfida del “Ceravolo”.

Nel focus della Gazzetta del Sud, l’unico piccolo problema emerso durante la preparazione riguarda Marco Pompetti. Il centrocampista ha saltato l’allenamento di ieri a Giovino per un lieve fastidio muscolare, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e oggi dovrebbe regolarmente tornare in gruppo.





Secondo la Gazzetta del Sud, il forfait di Pompetti non cambierebbe comunque i piani di Aquilani, che non aveva previsto il suo utilizzo dal primo minuto contro il Palermo.

La vera novità sarà invece il ritorno di Pietro Iemmello nell’undici titolare. Il capitano giallorosso, rientrato contro l’Avellino dopo un mese di stop e subito a segno dal dischetto nel definitivo 3-0, ha ormai smaltito il problema al soleo del polpaccio destro.

Come sottolinea la Gazzetta del Sud, Aquilani sta valutando chi sacrificare per reinserire il numero 9 nell’assetto offensivo. Il principale indiziato a lasciare spazio è Alesi, protagonista però di un buon momento di forma e ancora in ballottaggio con l’ex rosanero Di Francesco per una maglia sulla fascia sinistra.

Più difficile invece l’ipotesi di vedere Iemmello da centravanti puro. Il capitano preferisce agire alle spalle della punta e Pittarello, autore di 12 gol stagionali e di una doppietta proprio contro il Palermo il 1° maggio, resta considerato troppo importante negli equilibri offensivi del Catanzaro.

La Gazzetta del Sud evidenzia inoltre il clima sempre più caldo attorno alla sfida del “Ceravolo”. Il sold out è ormai a un passo e nelle prossime ore verranno messi in vendita gli ultimissimi tagliandi rimasti disponibili.

Nel settore “Mammì”, chiuso ai tifosi del Palermo per decisione delle autorità di pubblica sicurezza, il Catanzaro ha deciso di invitare 750 ragazzi delle scuole calcio affiliate al proprio settore giovanile per colorare di giallorosso anche lo spicchio destinato agli ospiti.