Repubblica: “Pohja e Iemmello. A Catanzaro il fattore bomber”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (80)

Catanzaro-Palermo sarà anche, e soprattutto, la sfida tra due simboli offensivi della Serie B: Joel Pohjanpalo e Pietro Iemmello. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i due attaccanti rappresentano molto più di semplici centravanti per le rispettive squadre: sono leader tecnici, trascinatori e punti di riferimento assoluti per i compagni.

Nel focus firmato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, emerge chiaramente perché Alberto Aquilani abbia accelerato il recupero di Iemmello e perché Filippo Inzaghi abbia gestito con attenzione Pohjanpalo nell’ultima gara di Venezia, concedendogli soltanto mezz’ora.


I numeri raccontano un confronto di altissimo livello. Il Catanzaro ha chiuso la regular season con 62 reti segnate contro le 61 del Palermo, ma sul piano individuale il dominio appartiene al bomber finlandese.

Secondo quanto evidenziato da Repubblica Palermo, Pohjanpalo ha realizzato 24 gol in campionato, praticamente più di Iemmello e Pittarello insieme, fermi rispettivamente a 11 e 12 reti. Il Catanzaro, però, si distingue come una vera cooperativa del gol avendo mandato a segno ben 18 giocatori diversi contro gli 11 del Palermo.

Valerio Tripi sottolinea inoltre come entrambi gli attaccanti siano ormai tra i migliori marcatori attivi della Serie B. Iemmello occupa il terzo posto con 76 gol complessivi, subito dietro Coda e Mancuso, mentre Pohjanpalo segue a quota 74 ma con una media realizzativa nettamente superiore.

Nel racconto di Repubblica Palermo viene evidenziato anche il diverso stile di gioco dei due centravanti. Pohjanpalo viene descritto come un attaccante capace di trasformare in occasioni da gol anche i palloni più sporchi, mentre Iemmello agisce quasi da regista offensivo, legando il gioco tra centrocampo e attacco grazie alla sua qualità tecnica.

I precedenti diretti tra i due raccontano invece un equilibrio perfetto. Quattro confronti, due vittorie per parte e due gol ciascuno. Il primo incrocio risale alla stagione 2023/2024 quando Pohjanpalo vestiva la maglia del Venezia e Iemmello era già il leader del Catanzaro.

Valerio Tripi ricorda sulle colonne di Repubblica Palermo anche gli ultimi due confronti stagionali tra rosanero e giallorossi: vittoria calabrese per 1-0 all’andata e successo del Palermo per 3-2 al ritorno, deciso proprio da un rigore di Pohjanpalo.

Entrambi, inoltre, hanno indossato la fascia di capitano delle rispettive squadre. Iemmello è da anni simbolo assoluto del Catanzaro essendo nato in città e tifoso giallorosso, mentre Pohjanpalo ha ereditato la fascia in alcune recenti gare del Palermo dopo le uscite di Segre e Bani.

Infine, Repubblica Palermo ricorda che il Palermo scenderà in campo al “Ceravolo” con il lutto al braccio in memoria della piccola tifosa Alessia La Rosa. Le maglie utilizzate durante la semifinale playoff verranno poi messe all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

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