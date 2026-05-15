Palermo, Morris Carrozzieri in città: siparietto social con Inzaghi e messaggio ai rosa

Morris Carrozzieri torna a Palermo e lo fa nel segno dell’affetto verso la città e i colori rosanero. L’ex difensore del Palermo, nelle scorse ore, aveva già condiviso una storia Instagram dedicata alla piccola Alessia La Rosa, salutando con commozione la tifosa rosanero scomparsa dopo una lunga malattia.

Successivamente, Carrozzieri ha pubblicato un altro video social insieme a Filippo Inzaghi, regalando ai tifosi un siparietto diventato subito virale tra sorrisi e battute.





«Simo, guarda con chi sono», dice Carrozzieri rivolgendosi ironicamente a Simone Inzaghi durante il video. Poi il riferimento nostalgico: «Moris numero uno, quando…».

A quel punto arriva il messaggio diretto al tecnico rosanero in vista dei playoff: «Pippo, porta il Palermo in Serie A».

La risposta di Filippo Inzaghi non si è fatta attendere: «Speriamo, ciao, forza Palermo».

Nel finale, ancora sorrisi e complicità tra i due: «Moris numero uno».

Un momento semplice ma molto apprezzato dai tifosi rosanero, che continuano a seguire con entusiasmo l’avvicinamento del Palermo alla semifinale playoff contro il Catanzaro.

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