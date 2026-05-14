Catanzaro-Palermo, le quote dei bookmaker per la semifinale d’andata playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
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Sale l’attesa per Catanzaro-Palermo, semifinale d’andata dei playoff di Serie B in programma domenica 17 maggio alle ore 20.00 allo stadio “Nicola Ceravolo”. I bookmaker vedono leggermente avanti i padroni di casa, anche se le quote confermano il grande equilibrio previsto per la sfida.

Il segno “1” in favore del Catanzaro oscilla tra il 2.90 e il 3.10, mentre il successo esterno del Palermo viene proposto mediamente tra il 2.18 e il 2.25. Il pareggio, invece, si attesta tra il 3.40 e il 3.60.


Ecco nel dettaglio le principali quote:

Bet365: 1 a 3.10 — X a 3.50 — 2 a 2.20
Snai: 1 a 2.90 — X a 3.60 — 2 a 2.20
StarVegas: 1 a 2.95 — X a 3.40 — 2 a 2.20
AdmiralBet: 1 a 2.95 — X a 3.40 — 2 a 2.20
Lottomatica: 1 a 2.95 — X a 3.40 — 2 a 2.25
NetBet: 1 a 3.05 — X a 3.50 — 2 a 2.24
888sport: 1 a 3.00 — X a 3.45 — 2 a 2.18
LeoVegas: 1 a 3.05 — X a 3.45 — 2 a 2.18

Le quote confermano quindi un Palermo leggermente favorito nonostante il fattore campo del Catanzaro, reduce dal convincente 3-0 contro l’Avellino nel turno preliminare playoff.

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