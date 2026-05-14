Catanzaro-Palermo, arriva la conferma dal GOS: trasferta vietata ai tifosi rosanero

Arriva la conferma ufficiale sulle misure di sicurezza previste per Catanzaro-Palermo, gara in programma domenica 17 maggio alle ore 20:00 allo stadio “Nicola Ceravolo”.

Nel corso della riunione del GOS tenutasi in Questura a Catanzaro, è stata confermata la linea dura già anticipata nei giorni scorsi dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dal C.A.S.M.S.





Il settore ospiti resterà infatti chiuso e sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Sicilia. Una decisione adottata dagli organi competenti con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione di una sfida particolarmente sentita dalle due tifoserie.

La partita si giocherà quindi senza il supporto dei tifosi rosanero sugli spalti del “Ceravolo”, in un clima che si preannuncia comunque molto caldo per la forte partecipazione del pubblico di casa.