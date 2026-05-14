Playoff Serie C, definiti gli accoppiamenti del secondo turno nazionale: ecco il programma completo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
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Entrano nel vivo i playoff di Serie C. Dopo la conclusione del primo turno della fase nazionale, sono stati ufficializzati gli accoppiamenti del secondo turno, che vedrà l’ingresso delle seconde classificate dei tre gironi: Union Brescia, Ascoli e Catania. Insieme al Ravenna, migliore tra le squadre qualificate nel turno precedente, saranno teste di serie.

Le sfide si disputeranno con gare di andata e ritorno, in programma domenica 17 e mercoledì 20 maggio. In caso di parità complessiva al termine dei 180 minuti accederà al turno successivo la squadra testa di serie, senza tempi supplementari né calci di rigore.


Questo il quadro completo del secondo turno della fase nazionale:

  • Casarano – Union Brescia
  • Salernitana – Ravenna
  • Potenza – Ascoli
  • Lecco – Catania

Definito anche il tabellone della Final Four, che si giocherà con semifinali di andata e ritorno il 24 e 27 maggio. A differenza dei turni precedenti, non ci saranno teste di serie e, in caso di parità, si procederà con supplementari ed eventuali rigori.

Le semifinali saranno così composte:

  • Vincente Salernitana-Ravenna vs vincente Casarano-Union Brescia
  • Vincente Potenza-Ascoli vs vincente Lecco-Catania

La finale playoff, decisiva per la promozione in Serie B, si disputerà invece il 2 e il 7 giugno.

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