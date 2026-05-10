Siracusa, incontro tra i tifosi e il Sindaco: «Stiamo facendo ciò che è nelle nostre possibilità»

Dopo la retrocessione in Serie D, continua la protesta dei sostenitori del Siracusa. Secondo quanto riportato da “La Sicilia” , una delegazione di tifosi ha oggi incontrato il sindaco, Francesco Italia, per chiedere chiarezza sul futuro della società.

«Capisco la preoccupazione dei tifosi, le trattative proseguono ma in questo momento non è possibile rivelare particolari. L’amministrazione è disponibile al confronto e sta facendo ciò che è nelle proprie possibilità», ha dichiarato il primo cittadino, riconoscendo le preoccupazioni della piazza.





Italia ha inoltre aggiunto: «Non bisogna dimenticare che il Siracusa Calcio è una società privata e che gli eventuali cambiamenti al vertice dipendono dall’attuale proprietà. Noi possiamo favorire il dialogo, ma non sostituirci ai privati nelle decisioni»