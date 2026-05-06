Playoff Serie C: il Lecco batte 2-1 la Giana Erminio in rimonta e passa il turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
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Al “Rigamonti Ceppi”, si conclude il match tra Lecco e Giana Erminio, valevole per i sedicesimi di finale dei playoff di Serie C. Sotto la pioggia battente, la formazione di Federico Valente porta a casa vittoria e qualificazione, imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Battistini e Duca.

Dopo un avvio di gara equilibrato, la prima occasione arriva al 23′ in favore dei padroni di casa: Urso dialoga con Metlika, crossa dalla destra in direzione Kritta, che di testa manda di poco fuori. Prima frazione di gioco bloccata, che si conclude con un nulla di fatto.


Ad inizio ripresa a sbloccare il risultato è la formazione ospite: al 50′, Ferri sfrutta bene un calcio piazzato sradicando la flebile resistenza lecchese e portando in vantaggio la sua squadra. Dura poco in vantaggio per la Giana, che al 63′ subisce la rete del pari firmata da Battistini, il più lesto su sviluppi di corner.

Al 75′ arriva la rete del sorpasso del Lecco: Duca sfrutta bene la respinta corta di Mazza e trova il tap-in vincente, completando la rimonta dei suoi. Nel finale gestiscono bene il vantaggio i blucelesti, portando a casa la qualificazione agli ottavi di finale e continuando a sperare nella promozione in Serie B.

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