Il CT Baldini sui playoff di C: «Sono una grande emozione, serve fortuna per vincerli»

L’attuale CT della nazionale italiana, Franco Baldini, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Pro, commentando l’emozione dei playoff di Serie C, dopo averli vinti sia con il Palermo che con il Pescara.

«I playoff sono una grande emozione – ha spiegato Baldini – molti di voi li avranno già giocati e molti di voi magari li avranno già anche vinti. Altri, li avranno persi».





Il CT ha inoltre aggiunto: «Il torneo è nuovo e sarà una grande avventura, cercate di divertirvi perché poi alla fine tra vincere e perdere c’è poca differenza. Bisogna essere accompagnati da una buona dose di fortuna perché quello permetterà di vincere».