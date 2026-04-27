Calciomercato 2026-2027, definite le date ufficiali: ecco le finestre per Serie A, B e C

Il Consiglio Federale ha tracciato il calendario ufficiale del calciomercato per la stagione 2026-2027, definendo le finestre di tesseramento per i calciatori professionisti di Serie A, Serie B e Serie C. Una pianificazione ormai centrale per club e operatori, chiamati a programmare strategie e investimenti in tempi sempre più delineati.

Per quanto riguarda la sessione estiva, la Serie A aprirà ufficialmente il mercato il 29 giugno 2026, con chiusura fissata al 1° settembre alle ore 20. Leggermente differente il calendario per Serie B e Serie C, che potranno operare a partire dal 1° luglio 2026, mantenendo però la stessa scadenza del 1° settembre.





Confermata anche la tradizionale finestra invernale, valida per tutte e tre le categorie professionistiche: il mercato riaprirà il 2 gennaio 2027 e si concluderà il 1° febbraio 2027 alle ore 20. Un periodo più breve ma spesso decisivo per correggere gli organici e intervenire su situazioni di emergenza.

Il Consiglio ha inoltre delegato il presidente federale all’approvazione definitiva dei termini, confermando un impianto ormai consolidato negli ultimi anni. Sul fronte dei calciatori extracomunitari, invece, non sono previste novità: verranno infatti ricalcate le disposizioni già adottate nella stagione precedente.

Un quadro chiaro che consente ai club di pianificare con anticipo le proprie mosse, in un contesto sempre più competitivo e strategico, dove anche il rispetto delle tempistiche può fare la differenza.