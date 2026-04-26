Salernitana, l’ex rosa Cosmi ringrazia la piazza: «Qui ho ritrovato la voglia di allenare»

Dopo il successo per 3-1 sul campo del Foggia e il terzo posto conquistato nel Girone C, Serse Cosmi si gode il momento della sua Salernitana e nel post gara dedica parole importanti all’ambiente granata.

Il tecnico ha raccontato il suo legame con la piazza: «Nessuno mi aveva cercato dopo l’esperienza all’estero. Mi stavo disinnamorando di questo sport. Mi serviva una chiamata come Salerno perché l’ho sempre ammirata come piazza. Ora dico grazie a questa città perché mi ha dato energie nuove».

Cosmi ha poi analizzato la vittoria dello Zaccheria: «Per noi era fondamentale vincere perché il terzo posto ti garantisce qualcosa in più. Non la Serie B, ma la possibilità di arrivare ai playoff recuperando energie e calciatori importanti. Avevamo fatto un primo tempo quasi perfetto, poi ci siamo complicati la vita. Il gol di Quirini ha sistemato tutto».





L’allenatore granata ha parlato anche delle difficoltà societarie vissute nelle ultime settimane: «Io ho pensato sempre solo al campo, senza farmi prendere dal panico. Ho cercato di migliorare me stesso e chi mi stava intorno, creando un gruppo forte».

Infine, uno sguardo ai playoff ormai alle porte: «Adesso si resetta tutto. Evitare la fase del girone è stato importante e non invidio chi è dietro di noi».