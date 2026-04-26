Salernitana, l’ex rosa Cosmi ringrazia la piazza: «Qui ho ritrovato la voglia di allenare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
cosmi-1000x630

Dopo il successo per 3-1 sul campo del Foggia e il terzo posto conquistato nel Girone C, Serse Cosmi si gode il momento della sua Salernitana e nel post gara dedica parole importanti all’ambiente granata.

Il tecnico ha raccontato il suo legame con la piazza: «Nessuno mi aveva cercato dopo l’esperienza all’estero. Mi stavo disinnamorando di questo sport. Mi serviva una chiamata come Salerno perché l’ho sempre ammirata come piazza. Ora dico grazie a questa città perché mi ha dato energie nuove».

Cosmi ha poi analizzato la vittoria dello Zaccheria: «Per noi era fondamentale vincere perché il terzo posto ti garantisce qualcosa in più. Non la Serie B, ma la possibilità di arrivare ai playoff recuperando energie e calciatori importanti. Avevamo fatto un primo tempo quasi perfetto, poi ci siamo complicati la vita. Il gol di Quirini ha sistemato tutto».


L’allenatore granata ha parlato anche delle difficoltà societarie vissute nelle ultime settimane: «Io ho pensato sempre solo al campo, senza farmi prendere dal panico. Ho cercato di migliorare me stesso e chi mi stava intorno, creando un gruppo forte».

Infine, uno sguardo ai playoff ormai alle porte: «Adesso si resetta tutto. Evitare la fase del girone è stato importante e non invidio chi è dietro di noi».

Altre notizie

Screenshot 2026-04-26 193923

Serie C, verdetti finali: Catania ai playoff da secondo, Siracusa e Trapani in Serie D

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 190729

Perugia, Tedesco dopo la salvezza: «Grazie a tutti. Questa piazza è come Palermo per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
682018849_18404036470197414_5711043053426514222_n

Serie C Girone B, verdetti finali: Arezzo in Serie B, Perugia salvo con Tedesco

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
trapani-catania-1-1-corbari

Catania, si ferma Corbari: playoff a rischio

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
top11-regione-sicilia-formazione-1776937123-195409

Sicilia, talento e valore: Gallo guida la Top 11 dei giocatori più preziosi nati nell’Isola

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
antonini trapani

Trapani, retrocessione in Serie D: il CONI respinge il ricorso, pesa la penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
images

Caos Monopoli-Foggia: arrestati tre ultras

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
l113635115208_tml324993529601_249105241301_1776634440227940

Foggia, arriva la decisione del giudice sportivo: quattro gare casalinghe a porte chiuse

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 091611

Caos in Monopoli-Foggia, i due club dopo l’accaduto: “Fatto grave che non ci rappresenta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
images

Sind. Barletta dopo la C: «Auguro al Bari di retrocedere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani in D, furia Antonini: «Dobbiamo riavere quello che ci hanno tolto, siamo stati tutti truffati»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 091611

Serie C – Caos nel derby Monopoli-Foggia: invasione di campo e arresti, poi si gioca e vince il Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

MILAN

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Milan e Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
cosmi-1000x630

Salernitana, l’ex rosa Cosmi ringrazia la piazza: «Qui ho ritrovato la voglia di allenare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
tovalieri

Bari, l’ex Tovalieri non le manda a dire: «Avete disonorato la maglia, mi state facendo vergognare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
cutolo_arezzo

Arezzo in Serie B, la gioia di Cutolo: «Felice come un bambino»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 193923

Serie C, verdetti finali: Catania ai playoff da secondo, Siracusa e Trapani in Serie D

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026