Bari, il sindaco Leccese attacca De Laurentiis: «Toni inaccettabili. Stadio? Non ho firmato nulla»

Intervistato ai microfoni di “Passione Bari”, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha parlato del rapporto tra il comune e la proprietà biancorossa, lasciando un commento anche sul tema stadio.

«La prima lettera ha avuto dei toni francamente inaccettabili – ha spiegato Leccese – perché ha parlato del rapporto con il Bari Calcio da imprenditore che considera quello un asset della sua azienda, del suo approccio da businessman senza considerare che dietro il Bari c’è un cuore che batte che è quello della tifoseria ma anche quello del legame viscerale che c’è tra i colori biancorossi e la comunità cittadina e non è ammissibile che si faccia una considerazione di questo tipo»





Il sindaco ha poi aggiunto: «Per questo sono molto adirato rispetto ai toni utilizzati. Dopodiché ripeto che gestirò questa vicenda in parte a diretta gestione del sindaco nel rapporto politico istituzionale, dipenda anche dai dirigenti perché sono atti gestionali che non rientrano nella disponibilità del sindaco»

E sul tema stadio: «Posso solo dirvi che non ho firmato nessuna lettera di disponibilità perché quella è una prerogativa del sindaco e gli uffici, scaduta la concessione al 31 maggio, hanno avviato in modo naturale le operazioni di rilascio che per quel tipo di impianto non saranno brevi e credo che già il 5 ci sia un sopralluogo da parte degli uffici tecnici ed amministrativi verso il San Nicola»