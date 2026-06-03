Juve Stabia, due club di Serie A su Leone

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
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Dopo la grande stagione disputata con la maglia della Juve Stabia, Giuseppe Leone ha attirato l’attenzione di alcuni club di Serie A, con il suo futuro si prospetta lontano da Castellammare di Stabia.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Lecce e Sassuolo sarebbero sulle tracce del centrocampista classe 2001. Il contratto di Leone con la Juve Stabia è  in scadenza a giugno 2026 e non verrà rinnovato. Il futuro del calciatore sarà dunque molto probabilmente in Serie A.


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