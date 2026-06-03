Hellas Verona, spunta anche Possanzini tra i candidati per la panchina

Dopo la retrocessione in Serie B, l’Hellas Verona sarebbe intenzionata a non continuare il proprio percorso con Paolo Sammarco, che ha guidato la squadra nel finale di Serie A. Il club veneto, infatti, è alla ricerca di un nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, tra i possibili nomi candidati per la panchina spunta anche quello di Davide Possanzini, tecnico ex Mantova che è finito nel mirino di vari club di Serie B, tra cui anche Cesena e Padova.





Per la panchina del Verona il nome più caldo però sembrerebbe essere quello di Alberto Gilardino, con cui c’è già stato un colloquio. Appare difficile invece la pista che porterebbe a Marco Baroni.