Amichevoli Nazionali: pari a reti bianche tra Lussemburgo e Italia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
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Si conclude la prima frazione di gioco del match Amichevole tra Lussemburgo e Italia. Primi 45 minuti equilibrati tra le due compagini, con la formazione di Silvio Baldini che è andata più volte vicina al gol del vantaggio.

Partono meglio gli azzurri, che all’8′ hanno subito la prima occasione per sbloccare l’incontro: su un cross arrivato in area, Pio Esposito controlla bene la sfera e lascia partire un tiro rasoterra indirizzato all’angolino destro, con Anthony Moris si è dovuto superare per tenere la palla fuori dalla porta.


Cinque minuti più tardi ci prova anche Ndour, che si fionda  sul rimbalzo del pallone al limite dell’area ma il suo tiro termina di un soffio sopra la traversa. Al 18′ tenta a rendersi pericoloso anche il Lussemburgo, con una conclusione di Olesen che termina alta sopra la traversa.

Al 24′ arriva un altra grande occasione per Pio Esposito, che riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori sulla sinistra. Al 32′ va vicino al gol anche Pisilli, che scatta bene sul passaggio preciso in area del compagno e va alla conclusione, con la palla fuori di un niente sulla sinistra

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