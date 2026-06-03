Abodi: «Mancini nuovo ct? Chiunque sarà scelto lo farà con consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
abodi

A margine del Premio De Sanctis, è intervenuto il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando di chi sarà il nuovo ct della nazionale e della direzione che dovrà prendere il nuovo corso del calcio italiano.

«Mancini nuovo ct? Sul tema non mi esprimo. C’è chi lo farà e lo farà con consapevolezza – ha dichiarato Abodi -. Chiunque sarà scelto, saremo tutti col prossimo ct. E’ fondamentale che ci si ritrovi intorno alla maglia azzurra, le casacche di parte hanno il loro tempo ma è importante vestire la maglia di tutti che è quella azzurra».


Inoltre, Abodi si esprime sulla calendarizzazione della risposta sul tema pantouflage riguardante Malagò: «Entro domani la risposta formale, la comunicazione è già pronta, mancano gli ultimi dettagli tecnici. Non c’è una risposta, c’è un aggiornamento sulle forme di sollecitazione ai soggetti preposti per dare una risposta. E’ un tema significativo, a me interessa quello che succederà il 22-23 di giugno, nelle forme giuste, perché non ci siano contestazioni successive, ciò che conta è l’azione del nuovo governo calcistico».

 

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