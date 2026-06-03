Vicenza, c’è l’accordo per Corazza e Amey dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
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Dopo la storica promozione in Serie B, il Vicenza inizia a muoversi sul mercato per preparare la rosa per la prossima stagione. Il ds dei veneti, Giorgio Zamuner, nelle ultime ore sta infatti trattando per un doppio colpo in entrata dal Bologna.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, i biancorossi avrebbero raggiunto un accordo di massima con il Bologna per Tommaso Corazzae Wisdom Amey. I due potrebbero arrivare in veneto con la formula del prestito. Inoltre, il Vicenza ha anche altri obiettivi e nelle ultime ore si sarebbe messo sulle tracce di Edoardo Soleri, Antonio Di Nardo e Mario Gargiulo.


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