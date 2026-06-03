Amichevoli Nazionali: l’Italia batte 1-0 il Lussemburgo, la decide Pio Esposito

Si conclude il match Amichevole tra Lussemburgo e Italia. Alla sua prima gara sulla panchina della nazionale maggiore, porta a casa la vittoria il CT Silvio Baldini, con un successo di misura arrivato grazie alla rete di Francesco Pio Esposito.

Partono meglio gli azzurri, che all’8′ hanno subito la prima occasione per sbloccare l’incontro: su un cross arrivato in area, Pio Esposito controlla bene la sfera e lascia partire un tiro rasoterra indirizzato all’angolino destro, con Anthony Moris si è dovuto superare per tenere la palla fuori dalla porta.





Al 24′ arriva un altra grande occasione per Pio Esposito, che riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori sulla sinistra. Al 32′ va vicino al gol anche Pisilli, che scatta bene sul passaggio preciso in area del compagno e va alla conclusione, con la palla fuori di un niente sulla sinistra.

Ad inizio ripresa gli azzurri passano in vantaggio: Esposito stacca bene nel tentativo di colpire di testa il pallone calciato dalla bandierina da Niccolo Pisilli, trovando l’incornata vincente e firmando la rete dell’1-0. Al 59′ l’Italia va anche vicina al gol del raddoppio, con tiro da distanza ravvicinata di Pisilli che si infrange contro il palo.

Il Lussemburgo reagisce e al 64′ sfiora il pari: Sousa supera con agilità la difesa avversaria e lascia partire il tiro dalla media distanza, con Donnarumma che si supera ed evita il gol. Nel finale la formazione di Silvio Baldini prova a trovare la rete del raddoppio, ma l’incontro si conclude sul risultato di 1-0.