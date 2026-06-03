Prima pagina Tuttosport: “Per fortuna Pio esiste”

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La baby Italia almeno vince

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Bani leader del Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “La festa dell’Italia”

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Repubblica: “Dua Lipa, Palermo sotto i riflettori. Arrivano le star per la festa da 1,5 milioni”

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