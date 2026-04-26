Bari, l’ex Tovalieri non le manda a dire: «Avete disonorato la maglia, mi state facendo vergognare»

Parole durissime quelle di Sandro Tovalieri nei confronti del Bari. L’ex attaccante biancorosso, attraverso i propri canali social, ha attaccato pesantemente squadra e atteggiamento dei giocatori dopo le ultime deludenti prestazioni che hanno fatto precipitare i pugliesi in piena zona retrocessione in Serie B.

Tovalieri non ha usato mezzi termini: «Hanno disonorato la maglia, tradito un popolo intero che nonostante tutto non ha mai smesso di stargli vicino. Squadra senza carattere, si sono fatti travolgere».

L’ex bomber ha poi puntato il dito contro il rapporto tra squadra e tifosi: «Se avessero capito davvero cosa significa indossare questa maglia avrebbero sputato sangue fino all’ultimo minuto. Invece continuano ad andare sotto la curva ad applaudire e prendere in giro quei tifosi che li hanno sempre sostenuti1».





Infine, l’affondo conclusivo: «Mi state facendo vergognare. Dovreste solo vergognarvi per come avete disonorato una maglia gloriosa e una piazza straordinaria come Bari».

Uno sfogo durissimo che fotografa tutta la rabbia dell’ambiente biancorosso in un momento estremamente delicato della stagione.