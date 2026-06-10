Salernitana, Golemic sospeso in via cautelare dopo un controllo antidoping

La Salernitana deve fare i conti con il caso che coinvolge Vladimir Golemic. Il difensore serbo granata è stato infatti sospeso in via cautelare in seguito ai controlli antidoping effettuati da NADO Italia presso il centro sportivo Mary Rosy durante il periodo di preparazione alle semifinali playoff contro il Brescia.

Secondo quanto emerso, il calciatore, attualmente legato alla Salernitana da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, dovrà ora rispondere all’accusa di presunta violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping, relativi rispettivamente alla presenza e all’utilizzo di sostanze vietate.





La sospensione cautelare rappresenta una procedura automatica prevista dal regolamento in attesa dei successivi accertamenti, delle eventuali controanalisi e della documentazione che il giocatore potrà presentare a sostegno della propria posizione.

Dal canto suo, Golemic sarebbe già pronto a difendersi. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di una contaminazione involontaria legata all’utilizzo di un farmaco, probabilmente una pomata contenente sostanze vietate, impiegata da una persona appartenente alla sua cerchia ristretta. Secondo questa ricostruzione, il contatto accidentale o un’esposizione prolungata alla sostanza potrebbero aver determinato la positività riscontrata nei controlli.

Nei prossimi giorni saranno fondamentali gli ulteriori esami e le verifiche delle autorità competenti per chiarire la vicenda e stabilire l’eventuale responsabilità del difensore serbo.