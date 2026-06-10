Sampdoria, Begic resta la priorità: spunta anche Marras

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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In attesa dell’inizio ufficiale del calciomercato, la Sampdoria prosegue la ricerca di nuovi profili per rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, In cima alla lista delle priorità blucerchiate c’è Tjas Begic. Il classe 2003 ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nei mesi trascorsi in Liguria, convincendo la dirigenza a puntare nuovamente su di lui. La trattativa con il Parma e con l’agente del giocatore resta aperta, con una valutazione che si aggira intorno al milione di euro.


Un altro profilo seguito dalla Sampdoria sarebbe quello di Tommaso Marras. L’esterno offensivo del Mantova si è distinto nella sua stagione d’esordio in Serie B, attirando l’attenzione di diversi club. Resta però da valutare la posizione della società virgiliana, che potrebbe scegliere di puntare ancora sul giocatore e respingere eventuali offerte

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