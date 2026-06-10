Avellino, Aiello: «Nesta? Ci hanno convinto le sue idee e la sua umiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
AIELLO

Giornata di presentazioni in casa Avellino, che ha dato il benvenuto al suo nuovo allenatore, Alessandro Nesta. Per l’occasione ha parlato in conferenza stampa anche il direttore sportivo del club, Mario Aiello, spiegando i motivi di questa scelta.

«Ci siamo mossi per trovare la giusta guida tecnica per la società, abbiamo visto varie figure poi abbiamo fatto una video chiamata con Nesta che era in un altro continente – ha spiegato Aiello -. Ci ha convinto la condivisione delle idee di calcio, propositive, ci è piaciuto molto»


Il ds ha poi aggiunto: «Abbiamo potuto apprezzare lo spessore del personaggio e l’umiltà non comune in questo mondo, e la voglia di rimettersi in pista per riprendersi le categorie che il mister merita e siamo onorati possa accadere ad Avellino e lo sosterremo in ogni passo»

E sul  ricollocamento di Gennarelli e Visconti, il ds spiega: «Quando un allenatore porta delle figure di cui si fida è giusto accontentarlo perché ha delle alchimie che funzionano e che è giusto appoggiare. Abbiamo due figure come Genneralli e Visconti che ci hanno dato una grossa mano, Gennerelli segue anche il recupero infortuni mentre con Visconti parleremo e vedremo se troveremo le condizioni per proseguire»

 

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