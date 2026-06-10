Pisa, Aebischer verso l’addio: «Voglio giocare in uno dei cinque principali campionati europei»

In vista del mondiale che lo aspetta con la nazionale svizzera, ha rilasciato alcune dichiarazioni il centrocampista del Pisa, Michel Aebischer, svelando la sua intenzione di lasciare i nerazzurri.

«Sono qui per promuovere, mettere in mostra, la Svizzera, ma anche me stesso – ha spiegato Aebischer -. Il mio obiettivo rimane giocare un club in uno dei cinque principali campionati europei. La Germania e l’Italia su tutte»





E sulla sua esperienza con il Pisa, il calciatore non ha dubbi: «Ho preso la decisione giusta. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma per me era più importante ricoprire un ruolo importante e avere la possibilità di giocare. Ho fatto un passo avanti a livello personale, a Pisa sono cresciuto»