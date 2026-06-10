Pisa, Aebischer verso l’addio: «Voglio giocare in uno dei cinque principali campionati europei»

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In vista del mondiale che lo aspetta con la nazionale svizzera, ha rilasciato alcune dichiarazioni il centrocampista del Pisa, Michel Aebischer, svelando la sua intenzione di lasciare i nerazzurri.

«Sono qui per promuovere, mettere in mostra, la Svizzera, ma anche me stesso – ha spiegato Aebischer -. Il mio obiettivo rimane giocare un club in uno dei cinque principali campionati europei. La Germania e l’Italia su tutte»


E sulla sua esperienza con il Pisa, il calciatore non ha dubbi: «Ho preso la decisione giusta. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma per me era più importante ricoprire un ruolo importante e avere la possibilità di giocare. Ho fatto un passo avanti a livello personale, a Pisa sono cresciuto»

 

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