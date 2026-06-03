Pescara, contatti con Insigne: il club sogna la conferma del fantasista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
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Insigne/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Il Pescara inizia a programmare il futuro e uno dei primi dossier aperti riguarda Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club abruzzese ha avviato i primi contatti con il fantasista napoletano per valutare la possibilità di proseguire insieme anche nella prossima stagione.

La società biancazzurra vorrebbe infatti trattenere il classe 1991, considerato una pedina importante per il progetto tecnico e per le ambizioni del club nel prossimo campionato di Serie C. La volontà del Pescara è quella di costruire una squadra competitiva e l’esperienza di Insigne rappresenterebbe un valore aggiunto sia all’interno dello spogliatoio sia sul terreno di gioco.


Come riferisce Gianluca Di Marzio, il giocatore sta riflettendo sul proprio futuro e non ha ancora preso una decisione definitiva. Sul tavolo c’è la possibilità di continuare l’avventura in Abruzzo, ma il fantasista potrebbe anche valutare eventuali opportunità provenienti dalla Serie B.

La situazione resta dunque aperta e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane. Il Pescara, però, ha già mosso i primi passi per cercare di convincere Insigne a restare e a diventare uno dei punti di riferimento della squadra anche nella prossima stagione.

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