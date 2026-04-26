Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Milan e Juventus

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Milan e Juventus al termine di una frazione intensa e ricca di occasioni, soprattutto nel finale.
Dopo una fase iniziale equilibrata, con la Juventus più ordinata nel possesso e il Milan pericoloso in ripartenza, i rossoneri sfiorano il vantaggio al 23’ con Youssouf Fofana, che calcia di poco a lato da ottima posizione. Poco dopo ci prova anche Rafael Leao, ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa.
La Juventus trova il gol al 36’ con Khephren Thuram, servito da un ottimo assist di Francisco Conceicao, ma l’esultanza bianconera dura pochissimo: dopo il check del VAR, l’arbitro Simone Sozza annulla tutto per fuorigioco.
Nel finale cresce la squadra di Tudor e al 40’ è ancora protagonista Conceicao, che lascia partire una conclusione potente trovando però una straordinaria risposta di Mike Maignan, decisivo nel deviare il pallone sopra la traversa.
Il portiere francese si supera ancora al 45’+1, quando Conceicao si presenta tutto solo davanti a lui: l’esterno juventino spreca una clamorosa occasione e Maignan salva nuovamente il Milan con un intervento fondamentale.
Rossoneri pericolosi anche con Luka Modric, murato dalla difesa al 42’, ma all’intervallo è la Juventus ad avere più rimpianti per le occasioni create. Tutto ancora aperto nella ripresa.