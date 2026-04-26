Italia in crisi, Gullit lancia l’allarme: «Non pensate più alla difesa, ai miei tempi i migliori erano italiani»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
gullit

Serata speciale per Ruud Gullit a San Siro. L’ex fuoriclasse olandese è stato premiato dal Milan prima del big match contro la Juventus con l’ingresso nella Hall of Fame rossonera, ricevendo l’abbraccio del pubblico presente allo stadio.

Ai microfoni di DAZN, Gullit ha espresso tutta la sua emozione per il riconoscimento ricevuto: «Per me è una bellissima serata, sono molto orgoglioso ed emozionato per questo riconoscimento dei tifosi del Milan. È sempre bello tornare a San Siro e rivedere la gente e i tifosi rossoneri».

L’ex Pallone d’Oro ha poi ricordato con affetto il suo periodo in Serie A: «Abbiamo avuto la fortuna di giocare in Italia quando il vostro campionato era il massimo livello mondiale. Devo ringraziare l’Italia per tutto quello che mi ha dato».


Infine, Gullit ha lanciato una critica al calcio italiano moderno, soffermandosi sulle difficoltà della Nazionale: «Ai miei tempi i migliori difensori erano italiani. Perché l’Italia non si qualifica ai Mondiali? Perché non si pensa più alla difesa. Bisogna tornare a saper difendere senza perdere il proprio Dna».

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